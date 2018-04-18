Юные инспекторы дорожного движения призвали пешеходов к безопасности

На днях ЮИДовцы Майкопского района совместно с Госавтоинспекторами провели профилактическую акцию «Пешеход, будь в безопасности!».

Для ежедневного напоминания жителям о соблюдении Правил дорожного движения, участники акции разместили тематические памятки и световозвращающие элементы в отделениях Почты России, на общественном транспорте и остановках, в подъездах жилых домов.

«Ребята рекомендовали участникам мероприятия во время прогулок и в условиях недостаточной видимости обязательно использовать световозвращающие элементы и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Им также напомнили, что для обеспечения безопасности на дороге в первую очередь необходимо быть внимательными и осторожными», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

Юные инспекторы вручили световозвращающие элементы, пешеходам, переходившим проезжую часть дороги, гражданам ожидающим автобус, а также просто прохожим, чем обезопасили большое количество жителей своего района.