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Юные инспекторы дорожного движения призвали пешеходов к безопасности
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Юные инспекторы дорожного движения призвали пешеходов к безопасности 

АиФ Адыгея 36 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
На днях ЮИДовцы Майкопского района совместно с Госавтоинспекторами провели профилактическую акцию «Пешеход, будь в безопасности!».
Для ежедневного напоминания жителям о соблюдении Правил дорожного движения, участники акции разместили тематические памятки и световозвращающие элементы в отделениях Почты России, на общественном транспорте и остановках, в подъездах жилых домов.
«Ребята рекомендовали участникам мероприятия во время прогулок и в условиях недостаточной видимости обязательно использовать световозвращающие элементы и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Им также напомнили, что для обеспечения безопасности на дороге в первую очередь необходимо быть внимательными и осторожными», рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.
Юные инспекторы вручили световозвращающие элементы, пешеходам, переходившим проезжую часть дороги, гражданам ожидающим автобус, а также просто прохожим, чем обезопасили большое количество жителей своего района.
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