Полк дорожно-патрульной службы Центрального округа города Москвы проведёт профилактическое мероприятие «Маленький пешеход» 

19 апреля 2018 года на территории Центрального административного округа будет проводиться рейд, направленный на повышение эффективности профилактической работы среди участников дорожного движения, на профилактику и пресечение нарушений ПДД РФ со стороны пешеходов, в том числе детей и подростков.
По результатам проведенного анализа состояния детского дорожно-транспортного травматизма на территории обслуживания с начала 2018 года, в дорожно-транспортных происшествиях получили ранения 3 ребёнка, 2 пострадали в качестве пешеходов.