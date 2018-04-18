Ещё
Полк дорожно-патрульной службы Центрального округа города Москвы проведёт профилактическое мероприятие «Маленький пешеход»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полк дорожно-патрульной службы Центрального округа города Москвы проведёт профилактическое мероприятие «Маленький пешеход» 

Управа района Якиманка 38 минут назад
Фото: Управа района Якиманка
19 апреля 2018 года на территории Центрального административного округа будет проводиться рейд, направленный на повышение эффективности профилактической работы среди участников дорожного движения, на профилактику и пресечение нарушений ПДД РФ со стороны пешеходов, в том числе детей и подростков.
По результатам проведенного анализа состояния детского дорожно-транспортного травматизма на территории обслуживания с начала 2018 года, в дорожно-транспортных происшествиях получили ранения 3 ребёнка, 2 пострадали в качестве пешеходов.
Управа района Якиманка: последние новости
Мероприятие «Нетрезвый водитель» проводится в Центральном округе столицы Итоги мероприятия «Ваш пассажир – ребенок» Сотрудники полиции Центрального округа задержали подозреваемого в покушении на мошенничество в сфере кредитования
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый Арбат ушел под землю20
Росгвардеец напал на водителя «Оки»34
Казахстан закрыл границу с Россией81
Роскомнадзор заблокировал Volvo
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение