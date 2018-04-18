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В Тюмени конфликт двух девочек-подростков закончился избиением на остановке
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В Тюмени конфликт двух девочек-подростков закончился избиением на остановке 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
Накануне, 17 апреля, на остановке Моторостроителей конфликт между двумя девочками-подростками привел к тому, что одна из них попала в больницу. Как рассказала мама пострадавшей девочки, инцидент произошел вечером на остановке. — Дочь вечером возвращалась домой. На одной из остановок в автобусе №46 села её 17-летняя знакомая, с которой у них были непростые отношения. Сразу же началась словесная перепалка. Когда моя дочь выходила на остановке Моторостротелей, эта девочка ударила её сзади. Мой ребенок упал и получил травму головы. Другая девочка стала её пинать сзади. После того, как дочь потеряла сознание, нападавшая ушла, — рассказывает мать пострадавшей. Во время драки, по словам женщины, никто из пассажиров маршрутки не вмешался, чтобы помочь потерпевшей. И только спустя время к школьнице подошел неизвестный мужчина, который довел ее до дома. Сейчас в произошедшем разбирается полиция. — Заявление поступило в 1 отдел полиции в 22:14. Личность нападавшей установили. С ней работают полицейские, выясняют обстоятельства произошедшего. Возбуждено административное производство за побои, — рассказали в пресс-службе городского УМВД. Родители пострадавшей девочки, в свою очередь, пытаются узнать личность мужчины, который помог ей добраться до дома после избиения. В суматохе они не успели спросить, как его зовут. Он может быть свидетелем, который помог бы в расследовании избиения.
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