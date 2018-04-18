В Тюмени конфликт двух девочек-подростков закончился избиением на остановке 

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В районе ДОК «Красный октябрь» прохожие нашли на тротуаре тело мужчины

В аварии на Пролетарской пострадал маленький ребенок

Резко стало плохо: тюменец на KIA, не справившись с управлением, вылетел в кювет