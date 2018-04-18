Женщина из Канады выехала на встречную полосу и намеренно врезалась в в пикап, двое погибших

37-летняя женщина намеренно направила свой микроавтобус на встречное движение и в результате врезалась в пикап. В результе преднамеренной аварии, женщина и её пассажир погибли, рассказали в полиции Канады. Ша'Мия Уолтон намеренно поехала на восток по западному переулку Канады. Происшествие произошло около 19:20 вечера 17 апреля. От сильного столкновения пикап загорелся, сообщили в пресс-релизе полиции. В пикапе находился 62-летний Той Хатчинсон со своей супругой. Сотрудники пожарной службы вытащили пострадавших их автомобилей и доставили в Мемориальную больницу Паркленда. Виновница аварии и Той Хатчинсон скончались в больнице, а пассажир женщины и жена водителя пикапа находятся в больнице и их жизни ничего не угрожает, степень тяжести травм пострадавших не уточняется. Что послужило причиной намеренного столкновения микроавтобуса и пикапа, в полиции не уточнили.