Ещё
Женщина из Канады выехала на встречную полосу и намеренно врезалась в в пикап, двое погибших
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщина из Канады выехала на встречную полосу и намеренно врезалась в в пикап, двое погибших 

13 Новостей.ru 2 часа назад
Фото: 13 Новостей.ru
37-летняя женщина намеренно направила свой микроавтобус на встречное движение и в результате врезалась в пикап. В результе преднамеренной аварии, женщина и её пассажир погибли, рассказали в полиции Канады. Ша'Мия Уолтон намеренно поехала на восток по западному переулку Канады. Происшествие произошло около 19:20 вечера 17 апреля. От сильного столкновения пикап загорелся, сообщили в пресс-релизе полиции. В пикапе находился 62-летний Той Хатчинсон со своей супругой. Сотрудники пожарной службы вытащили пострадавших их автомобилей и доставили в Мемориальную больницу Паркленда. Виновница аварии и Той Хатчинсон скончались в больнице, а пассажир женщины и жена водителя пикапа находятся в больнице и их жизни ничего не угрожает, степень тяжести травм пострадавших не уточняется. Что послужило причиной намеренного столкновения микроавтобуса и пикапа, в полиции не уточнили.
13 Новостей.ru: последние новости
В Швеции построили дорогу, которая сама заряжает электрокары
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый Арбат ушел под землю33
Росгвардеец напал на водителя «Оки»45
Казахстан закрыл границу с Россией81
Роскомнадзор заблокировал Volvo
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение