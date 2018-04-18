Просил переставить машину: в Прикамье расследуют драку водителей, после которой погиб один из участников

МВД и Следственный комитет проводят проверку после драки, произошедшей в Березниках. 56-летний мужчина увидел в окно, что его машину «перекрыл» незнакомый Hyundai . Он попросил владельца переставить иномарку. По словам свидетелей, водитель перепарковался, но затем вернулся и начал бить мужчину.

ЧП произошло 14 апреля. Сын погибшего Вячеслава Бритенкова Анатолий рассказал 59.ru, что его отцу рано утром нужно было на смену — мужчина работал водителем. Накануне вечером Вячеслав увидел в окно, что его машину «перекрыл» незнакомый автомобиль. Он спустился во двор и пнул иномарку, чтобы сработала сигнализация. Владелец вышел на улицу, переставил машину, но затем, по словам Анатолия Бритенкова, вернулся. Спустя несколько минут началась драка.

— Папе нужно было в четыре утра на работу, в такое время никто бы машину переставлять не стал. Поэтому он решил накануне попросить владельца Hyundai переставить свой автомобиль, — рассказал 59.ru сын погибшего Анатолий. — Этот мужчина не с нашего двора. По комплекции крупнее моего отца раза в два. Не понравилось ему, видимо, что папа пнул по колесу и попросил машину отогнать. Соседи рассказывали, что слышали, как этот мужчина угрожал отцу с балкона. Потом спустился, один раз ударил папу, отогнал машину и вернулся. За это время отец успел позвонить в полицию и сообщить о том, что его бьют.

Автомобиль неизвестного перегородил дорогу машине Вячеслава

По словам Анатолия, драка началась, когда Вячеслав находился в салоне автомобиля, затем участники конфликта переместились на улицу. Вскоре вмешались сыновья Вячеслава, но было уже поздно — их отцу стало плохо. Мужчина умер, несмотря на попытки сыновей его спасти.

— Сначала прибежал мой брат, разнимал их, потом я «заломил» нападавшего. Отец встал, пошатнулся, захрипел и упал, — рассказал 59.ru Анатолий. — Когда я подошёл, пульса и дыхания уже не было. Я сказал брату положить его на бок, чтобы язык не проглотил. Мы с братом минут семь пытались спасти его, делали искусственное дыхание и массаж сердца, скорая после нас «откачивала» папу минут 20. Врачи констатировали, что смерть наступила до приезда бригады.

Владелец Hyundai идёт, чтобы переставить машину

Анатолий хочет добиться справедливого наказания для того, кого считает виновным в гибели отца. По его словам, мужчину, который вступил в конфликт с Вячеславом Бритенковым, не задержали. Но в МВД Березников эту информацию не подтвердили.

— Его задержали, установили личность и допросили, — сообщили в пресс-службе МВД Березников. — Он находится в изоляторе временного содержания. Сейчас проводится патологоанатомическая экспертиза, после которой станет ясно, из-за чего умер человек.

Делом также занимается Следственным комитет.

— Следственный комитет проводит проверку этого случая, — рассказали 59.ru в СК РФ по Пермскому краю. — Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Вячеслав более десяти лет работал водителем скорой помощи в городе Березники. В январе он решил поменять работу на более спокойную и устроился водителем на крупное предприятие. По словам родственником, мужчина был доброжелательным и активным человеком, всегда готовым прийти на помощь.

Оперативно связаться с участником конфликта, владельцем Hyundai, 59.ru не удалось. Но мы готовы предоставить ему слово. Нам можно позвонить по телефону 8-800-100-59-20.

Редакция 59.ru также ищет очевидцев этой драки. Если вы что-либо знаете о случившемся, обратитесь к нам по телефону, который указан выше, свяжитесь через группы в соцсетях или напишите на почту.

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