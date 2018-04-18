Нижегородец проведет 3,5 года в колонии за пьяную езду

фото YouTube кадрНижегородец проведет 3,5 года в колонии за пьяную ездуНижегородец, по вине которого погибли три человека, осужден на 3,5 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

В материалах суда говорится, что в октябре прошлого года 30-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, решил покататься на автомобиле. В салоне автомобиля ВАЗ-21140 находилось трое его друзей. Двигаясь по улицам города со скоростью более 90 км/ч, пьяный водитель потерял контроль над управлением и на полной скорости врезался в гараж. Все пассажиры в результате ДТП погибли, а водитель остался жив. У осужденного осталось двое малолетних детей.