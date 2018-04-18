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В Нижнем Тагиле сыну депутата грозит тюрьма за смертельное ДТП
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В Нижнем Тагиле сыну депутата грозит тюрьма за смертельное ДТП 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
МВД Нижнего Тагила возбудило уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Часть уголовной статьи в полиции не оглашают.
4 марта около 16:00 на улице Свердлова, 14 автомобиль Mitsubishi Outlander не справился с управлением и врезался в дерево. За рулем иномарки сидел сын вице-спикера городской думы Игоря Базилевича. В результате серьезного ДТП скончался 36-летний пассажир, а водителя с ушибом грудной клетки и травмой живота госпитализировали в ЦГБ №4.
Результаты судебно-медицинской и авто-технической экспертиз не известны.
Использовано фото с сайта vsenovostint.ru.
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