Под Пензой не смогли разъехаться иномарка и фура «МАЗ» с прицепом

В Пензенской области на федеральной трассе М5 «Урал» не смогли разъехаться иномарка « КИА » и многотонная фура «МАЗ» с прицепом. По предварительной информации, аварию зафиксировали 17 апреля в 19:45 на 616 километре автодороги. Из-за силы удара легковушка вылетела в проезжей части в кювет и перевернулось. «32-летний водитель иномарки был доставлен в больницу, а его пассажир, 30-летний мужчина, после осмотра медиками был отпущен. 50-летнему водителю большегруза помощь не потребовалась. По факту случившегося проводится проверка», — сообщает пресс-служба регионального УГИБДД