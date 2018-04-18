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Под Пензой не смогли разъехаться иномарка и фура «МАЗ» с прицепом
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Под Пензой не смогли разъехаться иномарка и фура «МАЗ» с прицепом 

PNZdrive 1 час назад
В Пензенской области на федеральной трассе М5 «Урал» не смогли разъехаться иномарка «КИА» и многотонная фура «МАЗ» с прицепом.
По предварительной информации, аварию зафиксировали 17 апреля в 19:45 на 616 километре автодороги. Из-за силы удара легковушка вылетела в проезжей части в кювет и перевернулось.
«32-летний водитель иномарки был доставлен в больницу, а его пассажир, 30-летний мужчина, после осмотра медиками был отпущен. 50-летнему водителю большегруза помощь не потребовалась. По факту случившегося проводится проверка», — сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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