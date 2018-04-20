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В Брюховецком районе пьяный водитель сбил детей — возбуждено уголовное дело
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В Брюховецком районе пьяный водитель сбил детей — возбуждено уголовное дело 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
По факту ДТП, которое произошло в селе Большой Бейсуг Брюховецкого района Кубани, возбуждено уголовное дело. Напомним, вечером 15 апреля 30-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2106 выехал на обочину и сбил четырёх детей и двух женщин, после чего скрылся, однако позже был задержан и доставлен в отдел полиции. После проведенного медицинского освидетельствования выяснилось, что во время наезда на пешеходов мужчина находился в нетрезвом состоянии.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2-й статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Пока суд избрал меру пресечения в виде заключения виновника ДТП под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается.
Что касется пострадавших, то двое детей в возрасте 5-6 лет, которые получили серьёзные травмы, были перевезены для лечения в Краснодар. Их 39-летняя родственница продолжает находиться на излечении. Ещё двум детям 2016 и 2017 годов рождения и 39-летней женщине назначено амбулаторное лечение.
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