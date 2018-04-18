На улице Мусоргского нашли брошенный автомобиль

Очередную бесхозную машину, которой грозит вывоз на специальную охраняемую стоянку, обнаружила на улице Мусоргского комиссия по выявлению брошенных и разукомплектованных транспортных средств района Отрадное. Об этом сообщил консультант отдела по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта управы района Евгений Зайцев.

— Автомобиль зеленого цвета марки Volkswagen с номером А035ОК97RUS был найден во дворе дома № 1 по улице Мусоргского, — уточнил Зайцев.

Для выявления собственника на транспортном средстве размещено уведомление, в котором говорится о необходимости владельцу привести свой автомобиль в надлежащее состояние или произвести своими силами эвакуацию.

Если ситуация не изменится, через некоторое время машина будут эвакуирована на площадку временного хранения, а затем направлена на утилизацию. (вт)