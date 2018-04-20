Отпускают экс-судью Саса, погубившего двоих в ДТП на ульяновском мосту

Кирово-Чепецкий райсуд Кировской области своим решением смягчил наказание бывшему судье Щелковского горсуда Московской области Валерию Сасу за ДТП, повлекшее гибель двух человек на Императорском мосту в Ульяновске, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков

«Решение о замене наказания вправе обжаловать лишь прокурор, при вступлении в силу экс-судью освободят, он отбыл 4 года 6 месяцев колонии-поселения», — уточнил П. Чиков.

Летом 2013 года Ульяновский облсуд приговорил Валерия Саса к 5 годам и 6 месяцам колонии-поселения. В декабре того же года его отправили в колонию для экс-работников правоохранительных органов и судов.

Авария произошла в начале 2011г. Валерий Сас, будучи действующим судьей, управлял в нетрезвом виде своим внедорожником и на Императорском мосту в Ульяновске врезался в «Жигули». Пассажир и водитель «Жигулей» скончались, еще один пассажир был серьезно травмирован. Сам судья при этом почти не пострадал. Его обвинили по ч. 6 ст.264 УК (нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель двух человек).