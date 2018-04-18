Под Саратовом в овраге погиб водитель Infiniti

Смертельное ДТП произошло в Балаковском районе днем 18 апреля.

Иномарка категории «люкс» в 15:45 на автоподъезде к Балаково со стороны трассы Самара-Волгоград неожиданно угодила в кювет. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в областной ГИБДД

Управлявший японской иномаркой Infiniti 40-летний водитель (возраст и личность уточняются — Ред.) скончался на месте происшествия. Дорожные полицейские выясняют подробности произошедшего. Пока неизвестно, откуда был погибший. Данные выясняются.