Ещё
Под Саратовом в овраге погиб водитель Infiniti
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Саратовом в овраге погиб водитель Infiniti 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Смертельное ДТП произошло в Балаковском районе днем 18 апреля.
Иномарка категории «люкс» в 15:45 на автоподъезде к Балаково со стороны трассы Самара-Волгоград неожиданно угодила в кювет. Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в областной ГИБДД.
Управлявший японской иномаркой Infiniti 40-летний водитель (возраст и личность уточняются — Ред.) скончался на месте происшествия. Дорожные полицейские выясняют подробности произошедшего. Пока неизвестно, откуда был погибший. Данные выясняются.
Новости Саратова: последние новости
Саратовские байкеры «открыли» сезон На набережной Саратова «Приора» врезалась в прохожих В Горном водитель «Лады» врезался в ограждение, покалечив пассажирку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый Арбат ушел под землю33
Росгвардеец напал на водителя «Оки»45
Казахстан закрыл границу с Россией81
Роскомнадзор заблокировал Volvo
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение