Новые «кратеры»: на въезде с Московского шоссе в поселок 18-й километр появились огромные ямы

Жители Самары пожаловались на состояние дорог в Кировском районе. По их словам, единственный въезд в поселок 18-й километр по направлению из города находится в удручающем состоянии.

На дороге образовались огромные ямы.

Из поселка приходится выплывать

— Пока строилось Московское шоссе, весь легковой, грузовой и строительный транспорт ездил через наш двор. В итоге асфальт не выдержал такого натиска и ушёл под землю. Шоссе отремонтировали, а асфальт во дворе новый положить забыли, — рассказала 63.ru местная жительница.

Лужи разлились по Московскому шоссе

Реконструкцию Московского шоссе начали в 2014 году. Сначала работы шли на участке от Мичурина до проспекта Кирова. Здесь поменяли дорожное полотно, оборудовали карманы для остановок общественного транспорта, заменили бордюрный камень, обновили старые и организовали новые пешеходные дорожки, поменяли опоры освещения. На пересечении Московского шоссе с Революционной, Советской Армии и у ТЦ «Империя» соорудили подземные пешеходные переходы.

Второй этап реконструкции — от проспекта Кирова до 23-го километра. Он включал в себя строительство двух тоннелей на пересечениях с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе. Движение по второму тоннелю в обе стороны открыли 23 июля. Машины по развязке на пересечении Московского шоссе и Кирова пустили в начале сентября.

Все работы на магистрали завершились в конце прошлого года.

В марте в районе пересечения шоссе с улицей Потапова возникла поперечная трещина. А на тротуарах — около перекрестка с Бубнова и на Мехзаводе — провалилась плитка. Все эти недостатки подрядчик устранит за свой счет по гарантии.