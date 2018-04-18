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В автобусах №904 и №904к оплатить проезд можно с помощью смартфона
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В автобусах №904 и №904к оплатить проезд можно с помощью смартфона 

Управа района Митино 43 минуты назад
Фото: Управа района Митино
С помощью банковской карты или смартфона можно расплатиться за проезд в автобусах № 904 «4-й микрорайон Митина» — «Метро „Китай-город“ и № 904к „4-й микрорайон Митина“ — „Тверская Застава“.
Как сообщает официальный портал правительства Москвы, чтобы оплатить поездку, пассажирам нужно приложить банковскую карту или смартфон к валидатору рядом с кабиной водителя. Проезд обойдется в 40 рублей — это на 15 рублей дешевле, чем при покупке транспортной карты у водителя. Автобусы, в которых принимается безналичная оплата, пометили специальными стикерами — они наклеены при входе в транспорт». (ср)
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