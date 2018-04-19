Три человека погибло при ДТП с пьяным водителем на трассе Томск-Новосибирск

Автомобили Тойота и Газель встретились в лобовом столкновении на трассе «Томск-Новосибирск» в 40 километрах от Томска. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

От удара оба транспортных средства пострадали. У Тойоты отлетела крыша. Люди, которые находились в легковушке, погибли на месте дорожно-транспортного происшествия., а находившиеся в нём люди погибли на месте. Сообщается также, что водитель седана находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел с собой водительских прав. В сторону Томска вчера образовался крупный затор из-за несчастного случая.