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В Саудовской Аравии полиция задержала женщину за вождение автомобиля
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В Саудовской Аравии полиция задержала женщину за вождение автомобиля 

РИА Новости 37 минут назад
ДОХА, 18 апр — РИА Новости. Дорожная полиция города Эль-Баха на юго-западе Саудовской Аравии задержала женщину, которая отправилась на работу за рулем автомобиля до вступления в силу разрешения на вождение машин женщинами, сообщил саудовский новостной портал «Аджиль».
Полицейские выяснили, что женщина работает врачом в местной больнице. Она была вынуждена сама сесть за руль и поехать на работу, поскольку ее муж заболел и не мог подвезти ее.
Стражи порядка взяли расписку с супруга нарушительницы, что он больше не будет давать ей свою машину.
В прошлом году король Саудовской Аравии выпустил указ, разрешающий женщинам водить автомобили. Разрешение на вождение женщинами транспортных средств вступит в силу в июне этого года.
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