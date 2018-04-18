Гройсман предложил отменить на Украине желтый сигнал светофора

Анализ последних крупных ДТП установил их связь с проездом водителей на желтый сигнал

На своей странице в Facebook он написал, что премьер дал соответствующее поручение Министерству инфраструктуры, МВД , Национальной полиции, «Укравтодору», «Укртрансбезопасности» и при необходимости вынести вопрос на заседание правительства.

Лавренюк рассказал, что анализ последних резонансных ДТП показал их связь с проездом на желтый сигнал. Он отметил, что многие страны в мире отказываются от желтого сигнала, и самая жесткая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал.