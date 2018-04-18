Гройсман предложил отменить на Украине желтый сигнал светофора 

Анализ последних крупных ДТП установил их связь с проездом водителей на желтый сигнал
Украинский премьер Владимир Гройсман поручил проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора, заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.
На своей странице в Facebook он написал, что премьер дал соответствующее поручение Министерству инфраструктуры, МВД, Национальной полиции, «Укравтодору», «Укртрансбезопасности» и при необходимости вынести вопрос на заседание правительства.
Лавренюк рассказал, что анализ последних резонансных ДТП показал их связь с проездом на желтый сигнал. Он отметил, что многие страны в мире отказываются от желтого сигнала, и самая жесткая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал.
Напомним, во вторник в Кривом Роге произошла авария с участием автобуса, микроавтобуса и легкового автомобиля Mazda. В результате погибли девять человек, еще 21 пострадал. По данным СМИ, водитель легкового автомобиля проехал на желтый сигнал светофора. Заведено уголовное дело, водитель задержан.