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В Тольятти 72-летний водитель сбил пенсионерку на зебре
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В Тольятти 72-летний водитель сбил пенсионерку на зебре 

ТРК Губерния 25 минут назад
Фото: ТРК Губерния
53-летний стаж не помог: опытный водитель сбил пешехода на зебре. Авария произошла вчера, 17 апреля, в дневные часы. Около полвторого 62-летняя женщина начала переходить 50 лет Октября по зебре. В это время от проспекта Ленина мчалась "Киа". Увидев женщину у себя на пути, водитель иномарки нажал на тормоз. Однако ему не удалось остановить авто без последствий: случился удар. Пенсионерке потребовалась медицинская помощь, пишет ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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