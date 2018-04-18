В Тольятти 72-летний водитель сбил пенсионерку на зебре 

53-летний стаж не помог: опытный водитель сбил пешехода на зебре. Авария произошла вчера, 17 апреля, в дневные часы. Около полвторого 62-летняя женщина начала переходить 50 лет Октября по зебре. В это время от проспекта Ленина мчалась "Киа". Увидев женщину у себя на пути, водитель иномарки нажал на тормоз. Однако ему не удалось остановить авто без последствий: случился удар. Пенсионерке потребовалась медицинская помощь, пишет ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области