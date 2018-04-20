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В Тольятти автомобилистка на Hyundai сбила женщину на пешеходном переходе
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В Тольятти автомобилистка на Hyundai сбила женщину на пешеходном переходе 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В четверг, 19 апреля, в 19:30, в Тольятти, 36-летняя автомобилистка, ехавшая на автомашине Hyundai по улице 70 лет Октября со стороны улицы Тополиная в направлении улицы Автостроителей, сбила 66-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
Попавшая под колёса иномарки женщина получил травмы. Пострадавшая госпитализирована.
По данным инспекторов ГИБДД, во время наезда на женщину-пешехода автомобилистка находилась в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП, в котором пострадал пешеход, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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