В Тольятти автомобилистка на Hyundai сбила женщину на пешеходном переходе

Попавшая под колёса иномарки женщина получил травмы. Пострадавшая госпитализирована.

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