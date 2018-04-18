В Тольятти водитель Kia сбил на пешеходном переходе женщину

Попавшая под машину пенсионерка получил травмы. После оказания пострадавшей медицинской помощи её направили на амбулаторное лечение.

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