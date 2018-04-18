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В Тольятти водитель Kia сбил на пешеходном переходе женщину
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В Тольятти водитель Kia сбил на пешеходном переходе женщину 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 17 апреля, в 13:30, в Тольятти, 70-летний мужчина, управлявший автомобилем Kia, следуя по бульвару 50 лет Октября со стороны улицы Ленина в направлении Автозаводского шоссе, сбил 61-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
Попавшая под машину пенсионерка получил травмы. После оказания пострадавшей медицинской помощи её направили на амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, во время наезда на женщину-пешехода водитель автомашины находился в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП с участием пешехода сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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