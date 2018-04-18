ГИБДД объявила о начале массовых проверок на трассе Калуга-Тула 

ГИБДД проведет на дороге Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань операцию «Нетрезвый водитель». Как сообщили в отдельном батальоне ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской области, операция будет проводиться в течение четырех дней, с 19 по 22 апреля. В ГИБДД напомнили, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является опасным правонарушением, попросив сообщать о пьяных за рулем в дежурную часть отдельного батальона по телефонам: 8 (4842) 57-12-04, 50-16-02. Сообщения будут приниматься круглосуточно. За три месяца этого года инспекторами отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской области было выявлено 328 водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.