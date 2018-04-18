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Коммунальные службы ремонтируют участок дороги, на котором просел грунт.
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Коммунальные службы ремонтируют участок дороги, на котором просел грунт. 

Вечерняя Москва 15 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Просадка грунта стала причиной автомобильного затора.
В среду, 18 апреля, около 14:00 на Проезжей части по улице Новый Арбат произошла просадка асфальта, послужившая причиной создавшейся автомобильной пробки. Причины происшествия выяснял корреспондент «ВМ».
Не успели растаять снежные сугробы, как в столичный регион пришли весенние дожди. Как оказалось, они стали серьезным испытанием для городских коммунальщиков. После первых осадков на пересечении Нового Арбата и Садового кольца на участке дороги образовалась десятисантиметровая просадка асфальта. Очевидцы утверждают, что ее появление было постепенным.
— Провал произошел около двух часов дня. В течение часа яма постепенно углублялась. Водители аккуратно объезжали место просадки, из-за этого стала образовываться автомобильная пробка, — рассказал «ВМ» очевидец происшествия, Петр Девкин.
Как сообщили в столичном ГИБДД, ограничение в движении находится на одной полосе. Пока ведутся ремонтные работы, инспекторы ведомства будут лично регулировать движение на месте провала грунта.
На месте аварии работают коммунальные службы города, которые совместными усилиями координируют восстановительные работы.
— После небольшой просадки наши специалисты выдалбливают асфальт, который десятилетиями накладывался слоями. Это делается, чтобы зачистить зоны просадки и после этого присыпать щебнем и положить новое дорожное полотно, — рассказал о процессе работ Алексей Смолов, специалист ГБУ «Гормост».
Коммунальщики также заверяют, что восстановительные работы закончатся к вечеру.
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