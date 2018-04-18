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Выставленный на продажу Mercedes числился в ФСО, но Путин им не пользовался
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Выставленный на продажу Mercedes числился в ФСО, но Путин им не пользовался 

ТАСС 12 минут назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Выставленный на продажу автомобиль Mercedes действительно числился в ФСО, однако никогда не использовался для поездок президента РФ Владимира Путина. Об этом ТАСС заявили в Федеральной службе охраны, комментируя сообщения о соответствующем объявлении в интернете.
"Эта машина некоторое время находилась в транспортном управлении ФСО, но это не Гараж особого назначения, который обслуживает первых лиц государства", — сказал заместитель начальника Центра по связям с прессой и общественностью ФСО РФ Денис Симонов. «Эта машина эпизодически использовалась при проведении некоторых мероприятий, но никогда ни действующий президент Владимир Путин, ни занимавший в 2004-2008 годах этот пост Дмитрий Медведев этим автомобилем не пользовались», — подчеркнул он.
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что через сервис auto.ru на продажу выставлен лимузин Mercedes S-класса в удлиненной версии Pullman. Продавец — частное лицо — утверждал в своем объявлении, датированном 6 марта, что машина ранее была закреплена за Гаражом особого назначения ФСО России и обслуживала президента РФ Владимира Путина. В последнее время автомобиль находился в частной коллекции.
Согласно описанию в объявлении, бронированный автомобиль синего цвета мощностью 367 л. с. с объемом двигателя 5,8 л. был выпущен в 2003 году по специальному заказу. Пробег машины — 88 тыс. км. Автор объявления установил цену на автомобиль в 8,5 млн рублей.
Один из автомобильных экспертов, опрошенных ТАСС, отметил, что выставленная на продажу машина с удлиненным на 50 см кузовом даже визуально отличается от автомобилей, которые используются для поездок президента России.
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