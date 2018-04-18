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Школьник получил травму головы после встречи с приятелем в Санкт‐Петербурге
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Школьник получил травму головы после встречи с приятелем в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
В Приморском районе Санкт‐Петербурга 11‐летний мальчик попал в больницу с тяжелой травмой головы. Школьник рассказал, что его ударил знакомый на прогулке днем ранее. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс‐службу ГУ МВД по Санкт‐Петербургу и Ленобласти.
17 апреля потерпевший почувствовал себя плохо прямо на уроке, после чего его доставили в больницу. В настоящее время мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.
Родители школьника написали заявление в правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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