Школьник получил травму головы после встречи с приятелем в Санкт‐Петербурге

В Приморском районе Санкт‐Петербурга 11‐летний мальчик попал в больницу с тяжелой травмой головы. Школьник рассказал, что его ударил знакомый на прогулке днем ранее. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс‐службу ГУ МВД по Санкт‐Петербургу и Ленобласти.

17 апреля потерпевший почувствовал себя плохо прямо на уроке, после чего его доставили в больницу. В настоящее время мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

Родители школьника написали заявление в правоохранительные органы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.