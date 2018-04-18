Пьяный гонщик на иномарке разбился у Балаково на скорости 200 км/ч

Стали известны подробности смертельного ДТП в Балаковском районе.

Напомним, 18 апреля днем здесь погиб один человек. Водитель автомобиля Infiniti вылетел в кювет, где врезался в препятствие и скончался на месте происшествия.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы, в салоне разбитого автомобиля находился также пассажир.

Мужчина 26 лет получил травмы, но уцелел благодаря ремню безопасности. По предварительной версии, владельцем японского автомобиля выпил алкоголь вместе со своим пассажиром и в таком состоянии решил отправиться в путь. Во время движения разгоряченному алкоголем мужчине, видимо, захотелось адреналина. Он стал набирать скорость. Когда на спидометре было 200 км/ч, гонщик потерял контроль над авто и вылетел в кювет.