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Для жителей Дальнего Востока увеличена скидка по автокредитным госпрограммам
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Для жителей Дальнего Востока увеличена скидка по автокредитным госпрограммам 

Банки.ру 1 час назад
Минпромторг РФ с 11 апреля 2018 года увеличил скидку, предоставляемую в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», для жителей Дальневосточного федерального округа «в целях повышения доступности новых, экологичных и безопасных автомобилей, оснащенных системой „ГЛОНАСС“.
»Данная мера позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и популярных на Дальнем Востоке импортных бывших в употреблении автомобилей. Для жителей Дальневосточного федерального округа увеличивается скидка с нынешних 10% до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля», — рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, чьи слова приводятся в релизе ведомства.
Продуктовый виджет
Скидка на первоначальный взнос в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» предоставляется банком заемщику, приобретающему в кредит легковой автомобиль стоимостью до 1,45 млн рублей, при соблюдении следующих условий:
наличие у клиента водительского удостоверения;
в зависимости от программы — наличие у заемщика как минимум двух несовершеннолетних детей (проверяется банком по паспорту или свидетельствам о рождении детей) либо приобретение им автомобиля впервые (проверяется банком в том числе через бюро кредитных историй);
обязательство заемщика не заключать в 2018 году иных кредитных договоров на приобретение автомобиля (для исключения повторного пользования скидкой).
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