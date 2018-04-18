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В Оренбургской области произошло смертельное ДТП
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В Оренбургской области произошло смертельное ДТП 

Rambler News Service 1 час назад
В Октябрьском районе Оренбургской области столкнулись «ВАЗ-21102» и большегруз Volvo. В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает «56 медиа» со ссылкой на местное управление МВД.
ДТП произошло на 60-м километре автодороги Оренбург — Казань у села Марьевка. 59-летний житель Пономаревского района, управлявший «ВАЗом», выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом-цистерной.
По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана процессуальная оценка действиям всех участников аварии.
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