В Оренбургской области произошло смертельное ДТП

В Октябрьском районе Оренбургской области столкнулись «ВАЗ-21102» и большегруз Volvo . В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщает «56 медиа» со ссылкой на местное управление МВД

ДТП произошло на 60-м километре автодороги Оренбург — Казань у села Марьевка. 59-летний житель Пономаревского района, управлявший « ВАЗом », выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом-цистерной.

По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана процессуальная оценка действиям всех участников аварии.