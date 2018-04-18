На Тушинской Воложке под Самарой всплыло тело мужчины

На место происшествия выехали на катере специалисты Центральной спасательной станции, которые отбуксировали тело к берегу и передали сотрудникам правоохранительных органов

Как рассказал корреспонденту Волга Ньюс руководитель Новокуйбышевского следственного отдела СУ СК РФ по Самарской области Павел Докучаев, сейчас по факту обнаружения трупа ведется проверка.

"В настоящее время устанавливается личность погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения причины смерти и выясняются все обстоятельства случившегося", — сообщил Павел Докучаев.

Правоохранители не исключают, что мужчина мог утонуть.