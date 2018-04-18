В Самаре спасатели выловили тело утонувшего в Волге мужчины

Вечером в среду, 18 апреля, в Самаре произошел несчастный случай. На острове Быстренький в протоке Тушинская Воложка охранники одной из турбаз увидели тело утонувшего мужчины. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

— Спасатели доставили к месту происшествия сотрудников МВД . Погибшего извлекли из воды и перевезли на станцию поисково-спасательной службы. Здесь тело передали сотрудникам следственного комитета , — рассказали в ПСС Самарской области.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить все детали произошедшего.