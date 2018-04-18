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В Самаре спасатели выловили тело утонувшего в Волге мужчины
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В Самаре спасатели выловили тело утонувшего в Волге мужчины 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Вечером в среду, 18 апреля, в Самаре произошел несчастный случай. На острове Быстренький в протоке Тушинская Воложка охранники одной из турбаз увидели тело утонувшего мужчины. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.
— Спасатели доставили к месту происшествия сотрудников МВД. Погибшего извлекли из воды и перевезли на станцию поисково-спасательной службы. Здесь тело передали сотрудникам следственного комитета, — рассказали в ПСС Самарской области.
Теперь правоохранителям предстоит выяснить все детали произошедшего.
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