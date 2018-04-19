В Красноярском крае из-за коровы произошло ДТП: есть пострадавшие

В Красноярском крае выбежавшая на трассу корова стала причиной серьёзного ДТП. Информацию подтвердили в ГИБДД

Как сообщают очевидцы, авария произошла на 24-м километре трассы «Красноярск-Дивногорск». Водитель « Хонды » не заметил гуляющую по дороге корову и сбил животное. Автомобиль откинуло не встречную полосу, где в тот момент ехала « Лада Гранта ». Произошло столкновение машин.

В результате ДТП травмы получил водитель «Хонды», он находится в больнице. Также пострадали два пассажира «Лады Гранты». Им оказали помощь на месте. Корова погибла.