Автомобили каршеринга Car5 в Москве стали доступны для аренды в приложении YouDrive

Пользователи приложения YouDrive получили возможность арендовать через него автомобили каршеринга Car5 в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе компании YouDrive.

«К проекту YouDrive Pool продолжают присоединяться новые игроки: к приложению YouDrive подключены машины каршеринга Car5. Таким образом, общее количество машин, доступных через платформу YouDrive, достигнет 2,5 тыс. автомобилей. На сегодняшний день в автопарке Car5 400 машин моделей Datsun mi-Do и on-DO, VW Polo, Nissan Almera, Nissan X-Trail Renault Stepway, Hyundai Solaris и Genesis G80. Car5 работает в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Новосибирске. В настоящее время идет поэтапная интеграция автомобилей Car5 в приложение YouDrive», — сообщили в компании.

В пресс-службе напомнили, что проект YouDrive Pool был запущен в марте 2018 г., когда компания YouDrive открыла свою IT-платформу для других игроков рынка. «YouDrive Pool является частью маркетплейса транспортных услуг, создаваемого на базе YouDrive. В рамках этого проекта машины партнеров отображаются в приложении YouDrive и доступны для краткосрочной аренды. При этом компания YouDrive предоставляет партнерам услуги по приему платежей от пользователей, мониторингу автопарка, контролю штрафов, поддержке при эвакуации автомобиля и круглосуточную поддержку пользователей. На сегодняшний день участниками YouDrive Pool являются каршеринги Urentcar, EasyRide, Timcar, Carenda, Car5», — заключили в пресс-службе.