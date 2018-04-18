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Источник: в Кузбассе в ДТП три человека погибли и пятеро пострадали
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Источник: в Кузбассе в ДТП три человека погибли и пятеро пострадали 

RT на русском 1 час назад
Фото: СибДепо
В Кемеровской области в результате ДТП три человека погибли и ещё пятеро пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Столкновение произошло в Юргинском районе на участке федеральной трассы.
«По предварительной информации, столкнулись Toyota Camry, ехавшая в Томск, и «Газель», направлявшаяся из Томска в Юргу. По предварительным данным, в Toyota находились семь человек, трое из них погибли», — рассказал источник.
По его словам, ещё четыре человека, в том числе 4-летний ребёнок, были доставлены в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.
RT на русском: последние новости
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