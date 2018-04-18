Источник: в Кузбассе в ДТП три человека погибли и пятеро пострадали

В Кемеровской области в результате ДТП три человека погибли и ещё пятеро пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Столкновение произошло в Юргинском районе на участке федеральной трассы.

«По предварительной информации, столкнулись Toyota Camry, ехавшая в Томск, и «Газель», направлявшаяся из Томска в Юргу. По предварительным данным, в Toyota находились семь человек, трое из них погибли», — рассказал источник.

По его словам, ещё четыре человека, в том числе 4-летний ребёнок, были доставлены в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинске в ДТП с участием двух автомобилей погибли четыре человека.