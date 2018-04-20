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В России выросли продажи электромобилей
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В России выросли продажи электромобилей
Вести.Ru
27 минут назад
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Вести.Ru
Электрокары до сих пор остаются в России нишевыми автомобилями: объем их рынка год назад в нашей стране едва превышал 1000 штук. Но их продажи хоть ползком, но растут.
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