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В России выросли продажи электромобилей
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В России выросли продажи электромобилей 

Вести.Ru 27 минут назад
Фото: Вести.Ru
Электрокары до сих пор остаются в России нишевыми автомобилями: объем их рынка год назад в нашей стране едва превышал 1000 штук. Но их продажи хоть ползком, но растут.
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