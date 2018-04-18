Ещё
Toyota назвала причину отказа от Android Auto
Далее:
Читайте также:
Ещё

Toyota назвала причину отказа от Android Auto 

Авторамблер 55 минут назад
Фото: Авторамблер
Toyota не будет использовать Android Auto в своих автомобилях для подключения смартфонов на Android к штатной мультимедийной системе, заявил представитель компании. При этом Apple CarPlay, предназначенная для интеграции с iPhone, появится на модели Toyota Avalon уже в 2019 году.
Причиной отказа от Android Auto стало то, что программа якобы собирает информацию о скорости автомобиля, положении дроссельной заслонки, оборотах двигателя, температуре охлаждающей жидкости и масла, о чем стало известно еще в 2015 году. Однако позже Google опровергла эти заявления в комментарии изданию Motor Trend, но лишь частично. Тогда в IT-компании подтвердили, что получали данные об оборотах двигателя и скорости движения «для более точной работы навигатора».
Как отмечает Motor1, даже спустя несколько лет платформа от Google вызывает недоверие у японской марки, а потому вряд ли стоит ожидать, что Android Auto появится на автомобилях Toyota и Lexus в ближайшее время.
Авторамблер: последние новости
Новый Арбат парализован из-за провала грунта Дорожный конфликт закончился страшным ДТП "Танцующий" кортеж заблокировал федеральную трассу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец напал на водителя «Оки»48
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новый Арбат ушел под землю33
Роскомнадзор заблокировал Volvo
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение