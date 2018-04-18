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Источник: три человека погибли в ДТП с легковым автомобилем и «Газелью» в Кузбассе
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Источник: три человека погибли в ДТП с легковым автомобилем и «Газелью» в Кузбассе 

ТАСС 45 минут назад
Фото: Газета Кемерова
КЕМЕРОВО, 18 апреля. /ТАСС/. Три человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения «Газели» и легкового автомобиля на трассе в Юргинском районе Кемеровской области. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в экстренных службах региона.
"По предварительной информации, столкнулись Toyota Camry, ехавшая в Томск, и «Газель», направлявшаяся из Томска в Юргу. По предварительным данным, в Toyota находились семь человек, трое из них погибли. Кроме того, еще четверо доставлены в больницу, в том числе четырехлетний ребенок. В «Газели» был один водитель, он также госпитализирован", — сказал собеседник агентства.
ДТП произошло в Юргинском районе на участке федеральной трассы, соединяющей Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области. Обстоятельства автоаварии выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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