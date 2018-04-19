Смертельное ДТП в Кузбассе: погибли трое человек, много пострадавших

Три человека погибли в Кузбассе во время ДТП. Страшная авария произошла на 83-м километре трассы, соединяющей Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области, в Юргинском районе. Легковой автомобиль и «Газель» столкнулись лоб в лоб. По предварительным данным, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.

«Столкнулись Toyota Camry , ехавшая в Томск, и «Газель», направлявшаяся из Томска в Юргу. В Toyota находились семь человек, трое из них погибли. Кроме того, еще четверо доставлены в больницу, в том числе четырехлетний ребенок. В «Газели» был один водитель, он также госпитализирован», — цитирует сообщение источника в экстренных службах региона ТАСС

По словам очевидцев, пассажиры и водитель иномарки были пьяны. В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее «Свободная пресса» сообщала о другом масштабном ДТП в Кузбассе. Автобус занесло, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП 6 человек погибли — это четыре женщины и двое мужчин, среди которых водитель фуры. Еще 14 человек были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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