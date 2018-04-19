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В Кемеровской области три человека погибли в результате ДТП
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В Кемеровской области три человека погибли в результате ДТП 

Газета.Ru 1 час назад
Три человека погибли и пять пострадали в ДТП в Кемеровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.
По данным ведомства, авария произошла на 83-м километре автодороги «подъезд к Томску» на территории Юргинского района Кемеровской области.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, следовавший в сторону Томска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым транспортом", — говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате ДТП три человека погибли. А пять пострадавших, в том числе четырехлетний ребенок, были доставлены в больницу.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате столкновения грузовика с автобусом в Кемеровской области.
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