В Кемеровской области три человека погибли в результате ДТП

Три человека погибли и пять пострадали в ДТП в Кемеровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД

По данным ведомства, авария произошла на 83-м километре автодороги «подъезд к Томску» на территории Юргинского района Кемеровской области.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota , следовавший в сторону Томска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым транспортом", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате ДТП три человека погибли. А пять пострадавших, в том числе четырехлетний ребенок, были доставлены в больницу.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате столкновения грузовика с автобусом в Кемеровской области.