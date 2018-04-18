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В Изобильном осудили врача за подтасовку теста на опьянение
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В Изобильном осудили врача за подтасовку теста на опьянение 

АиФ Ставрополье 26 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Врач Изобильненской районной больницы по решению суда заплатит крупный штраф за служебный подлог во время экспертизы водителя на опьянение, сообщили STAV.AIF.RU в СУ СК России по Ставропольскому краю.
5 февраля 2017 года сотрудники ДПС остановили автомобиль и заподозрили, что водитель нетрезв. Его доставили в больницу на медицинское освидетельствование. Как установил суд, молодой человек был знакомым одного из работников больницы. Тот попросил врача-терапевта Александра Колесникова взять кровь у другого человека. Врач отправил на анализы в «Краевой клинический наркологический диспансер» подложные образцы крови и внёс заведомо ложные сведения в акт освидетельствования.
Этот акт получили сотрудники ГИБДД и закрыли дело об административном наказании водителя. Инцидентом занялись следователи. Собранные доказательства суд счёл достаточными, чтобы признать врача виновным в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.
Колесникову назначен штраф 110 тыс. рублей. Также он лишён права проведить медэкспертизы в ближайшие два года.
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