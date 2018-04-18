«Взял у папы покататься»: молодой парень за рулём «КИА Рио» столкнулся с «Хондой»

Сегодня вечером, около 21:40, на улице Никитина Октябрьского района Новосибирска столкнулись Honda Fit KIA Rio. Оба автомобиля ехали по улице Никитина со стороны Кирова в направлении Зыряновской. Водитель «Хонды» притормозил перед «лежачим полицейским» около улицы Декабристов, а водитель «КИА» остановиться не успел и въехал в «Хонду», сообщили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас». «Молодой парень из «КИА» оказался без водительского удостоверения и без страховки. Взял машину у папы покататься. Сейчас на месте решают вопрос, либо 50 000 рублей запрашивает водитель «Хонды», либо вызывает ГИБДД », — уточнили аваркомы. В аварии пострадавших нет. В феврале произошёл похожий случай: 14-летний подросток на отцовском Chevrolet попал в ДТП на улице Большевистской.