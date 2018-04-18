Ещё
«Взял у папы покататься»: молодой парень за рулём «КИА Рио» столкнулся с «Хондой»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Взял у папы покататься»: молодой парень за рулём «КИА Рио» столкнулся с «Хондой» 

ngs.ru 19 минут назад
Фото: ngs.ru
Сегодня вечером, около 21:40, на улице Никитина Октябрьского района Новосибирска столкнулись Honda Fit и KIA Rio.
Оба автомобиля ехали по улице Никитина со стороны Кирова в направлении Зыряновской.
Водитель «Хонды» притормозил перед «лежачим полицейским» около улицы Декабристов, а водитель «КИА» остановиться не успел и въехал в «Хонду», сообщили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас». «Молодой парень из «КИА» оказался без водительского удостоверения и без страховки. Взял машину у папы покататься. Сейчас на месте решают вопрос, либо 50 000 рублей запрашивает водитель «Хонды», либо вызывает ГИБДД», — уточнили аваркомы.
В аварии пострадавших нет.
В феврале произошёл похожий случай: 14-летний подросток на отцовском Chevrolet попал в ДТП на улице Большевистской.
ngs.ru: последние новости
«Лексус» проиграл «Мерседесу» и BMW Видео: ГАЗ опрокинулся на бок после того, как его подрезал автобус Два автомобиля въехали в яму и пробили три колеса на Ипподромке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Росгвардеец напал на водителя «Оки»49
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новый Арбат ушел под землю33
Роскомнадзор заблокировал Volvo
Как уволили «непотопляемого гаишника»
Видео
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
01:15
ЧП в центре Москвы парализовало движение
ДТП
01:10
Росгвардеец напал на водителя «Оки»
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение