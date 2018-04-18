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Московские пробки достигли катастрофического уровня
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Московские пробки достигли катастрофического уровня 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Москва встала в девятибалльных пробках по состоянию на 19:30. Ситуация немного улучшилась по сравнению за 30 минут ‐ тогда пробки достигли 10 баллов, но вряд ли снижение на один балл успокоит водителей. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».
Судя по карте, самые проблемные места в столице — Садовое и Третье транспортное кольца. В области Садового кольца семь ДТП. Сложно сказать, где именно больше всего проблем. Стоят: Крымский вал, Валовая улица, Садовое кольцо, Таганский тоннель, Земляной вал, Садовая-Черногрязская, Садовая-Спасская, Садовая-Сухаревская, Садовая-Самотечная. Причем проблемы наблюдаются в обе стороны. Единственный участок, где более менее можно ехать — Садовая-Каретная улица.
Третье кольцо тоже почти не двигается — восемь аварий только на самом ТТК, не говоря уже о ДТП на съездах.
Что касается МКАД, то ситуация также оставляет желать лучшего — 11 аварий и масса участков, которые ремонтируют. Эти факторы существенно замедляют движение всего кольца. Дождливая погода тоже сыграла свою роль, отметил сайт «Газета.ru».
По информации сайта «Дни.ру», к 23:00 плотность движения упадет и будет оцениваться в два балла.
Ранее сервис уже предупреждал москвичей, что в городе ожидаются сильнейшие пробки к вечеру. Однако это не остановило автомобилистов. Также сообщалось, что в центре Москвы обрушился асфальт. Это произошло на Новом Арбате и, соответственно, остановило движение всех машин в этой локации.
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