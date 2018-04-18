Московские пробки достигли катастрофического уровня

Москва встала в девятибалльных пробках по состоянию на 19:30. Ситуация немного улучшилась по сравнению за 30 минут ‐ тогда пробки достигли 10 баллов, но вряд ли снижение на один балл успокоит водителей. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».

Судя по карте, самые проблемные места в столице — Садовое и Третье транспортное кольца. В области Садового кольца семь ДТП. Сложно сказать, где именно больше всего проблем. Стоят: Крымский вал, Валовая улица, Садовое кольцо, Таганский тоннель, Земляной вал, Садовая-Черногрязская, Садовая-Спасская, Садовая-Сухаревская, Садовая-Самотечная. Причем проблемы наблюдаются в обе стороны. Единственный участок, где более менее можно ехать — Садовая-Каретная улица.

Третье кольцо тоже почти не двигается — восемь аварий только на самом ТТК, не говоря уже о ДТП на съездах.

Что касается МКАД, то ситуация также оставляет желать лучшего — 11 аварий и масса участков, которые ремонтируют. Эти факторы существенно замедляют движение всего кольца. Дождливая погода тоже сыграла свою роль, отметил сайт «Газета.ru».

По информации сайта «Дни.ру», к 23:00 плотность движения упадет и будет оцениваться в два балла.

Ранее сервис уже предупреждал москвичей, что в городе ожидаются сильнейшие пробки к вечеру. Однако это не остановило автомобилистов. Также сообщалось, что в центре Москвы обрушился асфальт. Это произошло на Новом Арбате и, соответственно, остановило движение всех машин в этой локации.