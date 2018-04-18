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Рязанец, сбивший на дороге полицейского, выплатил ему 250 тысяч рублей
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Рязанец, сбивший на дороге полицейского, выплатил ему 250 тысяч рублей 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
С виновника ДТП взыскали 250 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда пострадавшему полицейскому, сообщает УФССП России по Рязанской области.
Установлено, что вечером пьяный житель Сапожковского района за рулем автомобиля превысил скорость, выехал на встречную полосу и сбил полицейского, который находился на службе.
В результате ДТП полицейский получил множественные телесные повреждения.
Кроме основного наказания, приговором суда виновному в преступлении назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.
Однако возмещать ущерб осужденный не торопился. В этой связи исполнительный документ о взыскании денег поступил для принудительного исполнения приставам.
Когда приставы выяснили, что у мужчины нет имущества, которое можно арестовать и продать в счет погашения задолженности, то применили к нему ряд ограничительных мер. В том числе, временный запрет на выезд из страны.
После этого должник стал погашать долг, а после того, как устроился на работу, платежи стали стабильно поступать пострадавшему в ДТП.
Спустя некоторое время полицейский получил все деньги в полном объеме.
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