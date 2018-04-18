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В Слободском районе столкнулись рейсовый автобус и Mercedes-Benz Sprinter
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В Слободском районе столкнулись рейсовый автобус и Mercedes-Benz Sprinter 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
ДТП произошло 16 апреля в Слободском районе.
На трассе столкнулись автобус ПАЗ, ехавший по маршруту Слободской — Каринский перевоз и Mercedes-Benz Sprinter.
Авария случилась в 14:40 на 649 километре автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь.
«Водитель автобуса поворачивал налево, в это время Mercedes-Benz Sprinter выполнял обгон», — пояснили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области.
В результате столкновения никто не пострадал, при этом оба авто получили серьезные механические повреждения.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту аварии проводится проверка.
Фото — ГИБДД по Кировской области
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