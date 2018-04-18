В Слободском районе столкнулись рейсовый автобус и Mercedes-Benz Sprinter

ДТП произошло 16 апреля в Слободском районе.

На трассе столкнулись автобус ПАЗ, ехавший по маршруту Слободской — Каринский перевоз и Mercedes-Benz Sprinter

Авария случилась в 14:40 на 649 километре автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь.

«Водитель автобуса поворачивал налево, в это время Mercedes-Benz Sprinter выполнял обгон», — пояснили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Кировской области.

В результате столкновения никто не пострадал, при этом оба авто получили серьезные механические повреждения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, по факту аварии проводится проверка.

Фото — ГИБДД по Кировской области