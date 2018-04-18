В Самаре пассажирке автобуса номер 67 стало плохо из-за давки в салоне

В среду, 18 апреля, в Самаре произошло ЧП. Около 20:45 одной из пассажирок автобуса №67 потребовалась помощь врачей. Об этом 63.ru сообщили очевидцы.

— Все произошло около парка Гагарина. Мы сразу попросили водителя остановиться, — рассказали свидетели инцидента.

Пострадавшей оказалась жительница Тольятти. Неравнодушные пассажиры оказали ей первую помощь и вызвали скорую помощь. Водитель, кондуктор и пострадавшая остались ждать медиков.

Из-за внеплановой остановки некоторые пересели на следующий автобус. По словам кондуктора, это уже второй подобный случай на маршруте за сегодняшний день.