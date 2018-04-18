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Водитель BMW сбил шестилетнего ребенка в Ставропольском крае
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Водитель BMW сбил шестилетнего ребенка в Ставропольском крае 

360tv.ru 1 час назад
В Благодарненском районе Ставропольского края водитель иномарки на полной скорости сбил 6‐летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть. Об этом сообщило издание Newstracker.ru.
По информации регионального УГИБДД, ДТП случилось на одном из участков дороги Журавское — Благодарный — Кучерли — Красный Маныч. Водитель автомобиля BMW X3 сбил девочку, которая находилась рядом с проезжей частью. Ребенок был вместе с отцом, который не успел вовремя среагировать и уследить за дочерью. В результате столкновения девочка получила переломы черепа и ключицы, ее доставили в реанимацию.
Водителем оказался
49-летний
мужчина, у которого насчитывается более 55 штрафов за превышение скорости. В настоящее время за жизнь девочки борются врачи. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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