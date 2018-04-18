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ДТП на автодороге «Челябинск — Троицк» унесло жизни троих человек
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ДТП на автодороге «Челябинск — Троицк» унесло жизни троих человек 

АиФ 45 минут назад
Фото: АиФ
Три человека погибли в аварии на территории Увельского района, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло около трёх часов дня 18 апреля на 95 километре автодороги «Челябинск — Троицк».
«Водитель автомобиля LADA Kalina, двигаясь в сторону Челябинска, при неустановленных на данный момент обстоятельствах, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем LADA Granta», — уточнили в полиции.
В результате дорожно-транспортного происшествия в автомобиле «Калина» погибли три человека, в том числе ребёнок. Ещё шесть человек, из которых трое — несовершеннолетние, получили травмы. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
Напомним, несколько дней назад в Челябинске автомобиль службы такси насмерть сбил 17-летнего подростка.
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