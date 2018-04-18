ДТП на автодороге «Челябинск — Троицк» унесло жизни троих человек

Три человека погибли в аварии на территории Увельского района, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального управления МВД

ДТП произошло около трёх часов дня 18 апреля на 95 километре автодороги «Челябинск — Троицк».

«Водитель автомобиля LADA Kalina, двигаясь в сторону Челябинска, при неустановленных на данный момент обстоятельствах, выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с автомобилем LADA Granta », — уточнили в полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия в автомобиле «Калина» погибли три человека, в том числе ребёнок. Ещё шесть человек, из которых трое — несовершеннолетние, получили травмы. Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

Напомним, несколько дней назад в Челябинске автомобиль службы такси насмерть сбил 17-летнего подростка.