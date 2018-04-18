«Изо рта пошла кровь»: на перегоне возле Похвистнево поезд сбил насмерть мужчину

В среду, 18 апреля, в Самарской области произошел несчастный случай. На 1215 километре перегона Толкай — Подбельская под поезд попал мужчина. Об этом 63.ru сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

— Инцидент произошел около Похвистнево в 20625. Мужчина находился рядом с железнодорожными путями и попал в габарит поезда, — рассказала Юлия Макова. — Видимых повреждений на теле погибшего нет. Изо рта пошла кровь.