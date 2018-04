«Как страшно!» — появилось видео начала «автопобоища» во Владивостоке

В соцсетях появилось видео, на которое попал момент массовой дорожной аварии на трассе Седанка — Патрокл во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.

Напомним, накануне в связи с ограничением видимости из-за тумана на автодороге произошли 3 автоаварии, в результате которых два человека пострадали, 17 автомашин получили механические повреждения.

Причиной ДТП послужил густой туман, ухудшивший видимость, а также несоблюдение участниками дорожного движения дистанции и скоростного режима.

Сейчас дорога по направлению движения от Седанки до Фадеева перекрыта. В связи с нулевой видимостью (густым туманом) ограничение движения продлено до улучшения погодных условий.

Тем временем в соцсети Instagram появилось видео, запечатлевшее момент ДТП с самосвалом. На кадрах видно, как водитель машины, в которой установлен видеорегистратор, в какой-то момент уходит вправо и тут же на его полосе оказывается грузовик, сносящий все вокруг.

Видео вызвало бурную реакцию у пользователей: «Как страшно! Ужас!», «Мистика», «Удивительное видео», «Чудо что без жертв», «Мораль — всегда смотри по зеркалам, что у тебя сзади!»

