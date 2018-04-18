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«Как страшно!» — появилось видео начала «автопобоища» во Владивостоке
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«Как страшно!» — появилось видео начала «автопобоища» во Владивостоке 

Primpress 16 минут назад
Фото: Primpress
В соцсетях появилось видео, на которое попал момент массовой дорожной аварии на трассе Седанка — Патрокл во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.
Напомним, накануне в связи с ограничением видимости из-за тумана на автодороге произошли 3 автоаварии, в результате которых два человека пострадали, 17 автомашин получили механические повреждения.
Причиной ДТП послужил густой туман, ухудшивший видимость, а также несоблюдение участниками дорожного движения дистанции и скоростного режима.
Сейчас дорога по направлению движения от Седанки до Фадеева перекрыта. В связи с нулевой видимостью (густым туманом) ограничение движения продлено до улучшения погодных условий.
Тем временем в соцсети Instagram появилось видео, запечатлевшее момент ДТП с самосвалом. На кадрах видно, как водитель машины, в которой установлен видеорегистратор, в какой-то момент уходит вправо и тут же на его полосе оказывается грузовик, сносящий все вокруг.
Видео вызвало бурную реакцию у пользователей: «Как страшно! Ужас!», «Мистика», «Удивительное видео», «Чудо что без жертв», «Мораль — всегда смотри по зеркалам, что у тебя сзади!»
A post shared by Дпс контроль 125rus (@dpskontrol_125rus) on Apr 18, 2018 at 6:03am PDT
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