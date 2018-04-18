Ярославцу, устроившему смертельное ДТП на Октябрьском мосту, вынесен приговор

В Ярославле вынесен приговор мужчине, который устроил смертельное ДТП на Октябрьском мосту 22 декабря прошлого года. Тогда эта авария всколыхнула весь город. На мосту столкнулись две иномарки: « Тойота » и « Ауди ». В ДТП погиб 29-летний водитель «Ауди».

Сразу после аварии выяснилось, что водитель «Тойоты» сел за руль пьяным, превысил скорость, вылетел на встречку и врезался в «Ауди».

— Водитель «Тойоты» полностью признал вину, в содеянном раскаялся. Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средствами, сроком на 2 года 6 месяцев. По оглашении приговора он был взят под стражу в зале суда, — рассказали в прокуратуре Ярославля.

Незадолго до вынесения приговора 76.ru общался с виновником аварии. Мужчина сокрушался в содеянном, но настаивал: он выпил рюмку коньяка, чтобы сбить подскочивший сахар.