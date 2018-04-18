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Под Самарой грузовым поездом смертельно травмирован мужчина
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Под Самарой грузовым поездом смертельно травмирован мужчина 

Волга Ньюс 1 час назад
На место происшествия выехали сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливается.
Ситуация находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
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