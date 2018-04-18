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ABC: не менее 30 человек пострадали в ДТП со школьными автобусами в Техасе
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ABC: не менее 30 человек пострадали в ДТП со школьными автобусами в Техасе 

ТАСС 36 минут назад
ТАСС, 18 апреля. По меньшей мере 30 человек, в том числе 25 школьников, были госпитализированы в среду в результате ДТП с участием двух школьных автобусов и грузовика в американском штате Техас. Об этом сообщила телекомпания ABC.
По ее данным, ученики пятого класса направлялись на экскурсию в музей в Хьюстоне, когда грузовик местной энергетической компании врезался сзади в один из школьных автобусов, из-за чего тот врезался во второй автобус, который ехал впереди.
Как отмечает телекомпания, пострадавшие получили незначительные травмы. Информация о причинах ДТП не приводится.
ТАСС: последние новости
Движение транспорта на Новом Арбате затруднено из-за провала грунта В Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием автобуса и грузовика Источник: три человека погибли в ДТП с легковым автомобилем и "Газелью" в Кузбассе
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